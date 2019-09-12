» مبلغ خيالي لفستان هنا الزاهد.. لن تصدق

كشفت مصممة الأزياء، رشا أمين، عن أن فستان الفنانة هنا الزاهد، يتكلف ما بين 100 إلى 150 ألف جنيه مصري.

وأضافت، في تصريحات صحفية "تفاصيل الفستان المميزة والورود، جزء من التكلفة العالية، إضافة إلى أن العمل فيه استغرق أكثر من 5 أشهر، على يد مصمم الأزياء سامو هجرس".

وتابعت: "فستان هنا الزاهد يشبه الأميرات وبالأخص باربي الفستان"، مشيرة إلى أن جماله في بساطته، لأن المصمم سامو هجرس معروف بتفوقه في تصميمات وموديلات فساتينه".

ويقوم مصمم الأزياء سامو هجرس، بتصميم فستان زفاف هنا الزاهد، بناء على طلبها، حيث حرصت على أن يكون أنيقا، وجذابا، مشيرة إلى أنه وضع اللمسات الأخيرة عليه خلال اليومين الماضيين.

واحتفلت هنا الزاهد وأحمد فهمي، بخطبتهما في منتصف شهر أغسطس الماضي، واقتصر الحضور على العائلتين.

وكان مقررا أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضي، لكنهما انشغلا بأعمالها الفنية الجديدة حيث قدما سويا مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

وفي حوار تلفزيوني سابق، قالت هنا الزاهد، إنها تعرفت على أحمد فهمي، في شهر واحد فقط، حيث جمعت بينهما لقاءات عديدة، مضيفة: "وجدت فيه سمات فتى أحلام، فهو يتميز بخفة الظل، وشهم وجدع على حد تعبيرها".