تفاصيل مثيرة.. الملك سلمان يهاتف "أبو مازن"

12 سبتمبر 2019 - 02:32 م

هاتف الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدًا أن الإعلان الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية "باطل" و"لاغٍ".

وبحسب ما نشرته وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء، فقد جرى اتصال هاتفي مهم ومطول بين الجانبين، أشار فيه الملك سلمان إلى البيان السعودي الهام الذي أكد أن ذلك يمثل خرقًا وانتهاكا للقانون الدولي، وأن أي محاولة لفرض الأمر الواقع على حساب الشعب الفلسطيني ستكون مرفوضة.

كما جدد الملك سلمان تأكيد الموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية قائلا: "إننا نقف معكم، ونحن معا سنتجاوز هذه الأزمة، بقيادتكم الحكيمة، والسعودية لم ولن تغير مواقفها الثابتة والمبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني".

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن شكره للملك سلمان على المواقف السعودية الثابتة تجاه فلسطين ومقدساتها والتي لم ولن تتغير، مؤكدا أن السعودية تقف تاريخيا إلى جانب قضيتنا العادلة دوما، وشعبنا الفلسطيني لن ينسى هذه المواقف الداعمة لفلسطين والقدس.

كما ثمن أبو مازن دور الملك سلمان أيضا على دعوة السعودية لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، لعقد اجتماع عاجل في مكة المكرمة خلال أيام، لمواجهة هذه التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.