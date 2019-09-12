إسرائيل تكشف تفاصيل تجنيد «شخصية نافذة بدولة عربية» لصالح «الموساد»

سمحت الرقابة العسكرية في إسرائيل بالكشف عن تفاصيل ملف سري أطلق عليه اسم "توربيدو"، يتضمن معلومات عن تجنيد شخصية نافذة في إحدى الدول العربية لتعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية دون علمه.

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت"، إن هذه الشخصية على مدار السنوات الخمس الأخيرة ولا تزال حتى الآن تنقل معلومات استخبارية في غاية من الحساسية إلى إسرائيل.

وأضافت، أن هذه الشخصية تنقل هذه المعلومات ظنًا منها بأنها تعمل لصالح هيئة مدنية وليس لصالح إسرائيل.