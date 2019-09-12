قريبًا.. إنطلاق مشروع «التأمين الصحي» بخمس محافظات

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التامين الصحى

هالة زايد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة تعمل الآن على مشروع التأمين الصحي الشامل لتوفير أفضل خدمة طبية على غرار مبادرة «100 مليون صحة» وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي، وإدارة الخدمات الطبية العسكرية، ومؤسسة مجدي يعقوب، وأعلى منظمة دولية في الجودة.

وأوضحت «زايد»، خلال انطلاق معرض مصر الدولي للصحة «ايجي هيلث» في دورته الثانية، الخميس، أن الوزارة بدأت في التجهيز لانطلاق التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات ويتم الآن تطوير البنية التحتية.

جدير بالذكر أن المؤتمر يقام تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، وبحضور وزيرة الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، ومدير الأكاديمية الطبية العسكرية، والمستشار الطبي والعلمي لصندوق تحيا مصر، وعدد من وزراء الصحة العرب والأفارقة.

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