  • الخميس 12 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:27 م
بحث متقدم
سلمان

في لقاء الملك سلمان بالأمراء.. الجميع أنصت لهذا السبب

منتخب مصر

فضيحة «عمرو وردة» تتكرر مع زميله في منتخب مصر

أرشيفية

في بيان ناري.. شرطة مكة تُكذب مواقع التواصل

ترامب

إجراء عاجل لعزل دونالد ترامب من منصبه

صلاح

«صلاح» يحصل على جائزة لاعب الشهر في ليفربول

أرشيف

قريبًا.. إنطلاق مشروع «التأمين الصحي» بخمس محافظات

أرشيف

إسرائيل تكشف تفاصيل تجنيد «شخصية نافذة بدولة عربية» لصالح «الموساد»

تحطم طائرة

شاهد.. تحطم طائرة أمريكية

نتنياهو

بعد تحريضه.. فيس بوك يعاقب نتنياهو

الملك سلمان

تفاصيل مثيرة.. الملك سلمان يهاتف "أبو مازن"

فضيحة «عمرو وردة» تتكرر مع زميله في منتخب مصر

الرياضة

منتخب مصر
منتخب مصر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

خسارة فادحة تُهدد محمد صلاح بسبب «وردة»

#

رأي مفاجيء لوائل جمعة في استبعاد عمرو وردة من المنتخب

#

تصرف غريب من قائد منتخب مصر تجاه عمرو وردة

#

تعليق ناري من صلاح على استبعاد وردة: يجب احترام النساء

المصريون

تحرش

النني

بيشكتاش

على غرار اتهامات التحرش التي طالت عمرو وردة صانع ألعاب منتخب مصر خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، نشرت فتاة تدعى بيرين جوني، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، محادثات لها مع محمد النني، المُعار إلى صفوف فريق بيشكتاش التركي قادمًا من أرسنال الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "fanatik" التركية، فإن الفتاة التي تلقب بـ"ظاهرة إنستجرام"، قامت بنشر محادثات لها مع محمد النني الذي حاول التواصل معها.

وكان النجم المصري الآخر عمرو وردة، تعرض لموقف مشابه، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر مؤخرا، بعد تسريب فيديوهات مسيئة واتهامه بالتحرش من قبل عارضة أزياء، ما أدى إلى استبعاده من قائمة منتخب مصر، قبل أن يتدخل اللاعبون ليضغطوا على اتحاد الكرة المصري وينجحوا بإعادته لمعسكر المنتخب.

يذكر أن النني، انضم على سبيل الإعارة لبشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادما من أرسنال الإنجليزي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مبلغ خيالي لفستان هنا الزاهد.. لن تصدق
» فنانات تعرضن للضرب "المبرح" على يد أزواجهن.. تفاصيل صادمة
» تصرف غريب من زوجة فنان شهير في عيد ميلاده
» تعيين المستشار محمد محمود فرج رئيسًا لمجلس الدولة
» رد صادم من فنانة شهيرة بعد عرض زواج كـ"زوجة ثانية"
» أغضبت جمهورها بتقبيل يد فنان شهير
» ميسي يكشف موقفه من دعوة رونالدو للعشاء
» مفاجأة.. أحمد فهمي يترك زوجته ويراقص والدته بحفل زفافه
» وزير الآثار يتفقد عملية ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة
» تطبيق خطير.. عليك حذفه فورًا من هاتفك
» أصالة تسخر من بلوك أحلام: "ما نمت لحد الآن"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:10 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية