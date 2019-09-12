في لقاء الملك سلمان بالأمراء.. الجميع أنصت لهذا السبب

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شهد استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، عددًا من الأمراء العلماء وجمعاً من المواطنين إنصات الجميع لتلاوة القرآن الكريم.

وأقيم اللقاء في قصر السلام بجدة، حيث أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم في بداية الاستقبال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أسماء عدد من الحضور حيث حضر الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز ، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير خالد بن عبدالله بن فيصل، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير مصعب بن فهد بن فيصل، الأمير سلطان بن عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز .


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