الطب 96%.. جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية

أحمد سالم
أعلنت جامعة الأزهر عن نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام 2019- 2020، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر الخميس، بمقر الجامعة.
وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن 97 ألف طالبًا وطالبة سجلوا رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية للقبول بجامعة الأزهر.
وأضاف أن عدد الناجحين في الثانوية الأزهرية هم 116 ألف، فيما تخلف 19 ألف عن التسجيل.
ويعرض موقع المصريون نتيجة تنسيق كليات القمة للقسمي العلمي والأدبي بنين وبنات كالآتي:
علمي بنين
|
الكلية
|
المدينة
|
المجموع
|
طب بشري بنين
|
القاهرة
|
621
|
طب بشري
|
دمياط
|
618
|
طب بشري
|
أسيوط
|
616
|
طب أسنان
|
القاهرة
|
615
|
طب أسنان
|
أسيوط
|
613
|
صيدلة
|
القاهرة
|
619
|
هندسة
|
القاهرة
|
593
|
هندسة
|
قنا
|
590
علمي بنات
|
الكلية
|
المدينة
|
المجموع
|
طب بشري
|
القاهرة
|
628
|
طب بشري
|
دمياط
|
625
|
طب بشري
|
أسيوط
|
622
|
طب أسنان بنات
|
القاهرة
|
623
|
صيدلة بنات
|
القاهرة
|
619
|
صيدلة
|
أسيوط
|
617
|
هندسة
|
القاهرة
|
606
|
تمريض بنات
|
القاهرة
|
601
أدبي بنين
|
الكلية
|
المجموع
|
اللغات والترجمة دراسات إسلامية
|
559
|
ترجمة فورية
|
548
|
ترجمة إنجليزي
|
533
|
ترجمة فرنسي
|
528
أدبي بنات
|
الكلية
|
المدينة
|
المجموع
|
دراسات إنساني
|
تفهنا الإشراف
|
587
|
ترجمة فورية
|
القاهرة
|
586
|
البنات الأزهرية
|
العاشر من رمضان
|
583
|
دراسات إنسانية ألماني
|
القاهرة
|
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