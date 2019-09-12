  • الخميس 12 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:52 م
بحث متقدم
أرشيف

كشف غموض وفاة ممرضة مستشفى البترول

صلاح

«صلاح» يتحدث لأول مرة بعد أزمة «ماني»

أرشيف

المستشار «حمادة الصاوي» محامي الشعب الجديد.. في سطور

أحمد السبكي ونجليه

القبض على نجلي «السبكي» بحوزتهما «خمر وكوكايين»

أرشيف

الطب 96%.. جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية

سلمان

في لقاء الملك سلمان بالأمراء.. الجميع أنصت لهذا السبب

منتخب مصر

فضيحة «عمرو وردة» تتكرر مع زميله في منتخب مصر

ترامب

إجراء عاجل لعزل دونالد ترامب من منصبه

أرشيف

إسرائيل تكشف تفاصيل تجنيد «شخصية نافذة بدولة عربية» لصالح «الموساد»

أرشيفية

في بيان ناري.. شرطة مكة تُكذب مواقع التواصل

الطب 96%.. جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية

آخر الأخبار

أرشيف
أرشيف

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات

#

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

#

نتيجة التنسيق.. 98.4% للطب والأسنان 98.29% والصيدلة 97.8%

#

دعوات مقاطعة كليات الإعلام تثير ضجة واسعة

الثانوية الازهرية

جامعة الأزهر

تنسيق الكليات

نتيجة تنسيق

أعلنت جامعة الأزهر عن نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام 2019- 2020، وذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر الخميس، بمقر الجامعة.

وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن 97 ألف طالبًا وطالبة سجلوا رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية للقبول بجامعة الأزهر.

وأضاف أن عدد الناجحين في الثانوية الأزهرية هم 116 ألف، فيما تخلف 19 ألف عن التسجيل.

ويعرض موقع المصريون نتيجة تنسيق كليات القمة للقسمي العلمي والأدبي بنين وبنات كالآتي:

علمي بنين

الكلية

المدينة

المجموع

طب بشري بنين

القاهرة

621 

طب بشري

دمياط

618 

طب بشري

أسيوط

616 

طب أسنان

القاهرة

615 

طب أسنان

أسيوط

613 

صيدلة

القاهرة

619 

هندسة

القاهرة

593 

هندسة

قنا

590 

علمي بنات

الكلية

المدينة

المجموع

طب بشري

القاهرة

628 

طب بشري

دمياط

625 

طب بشري

أسيوط

622 

طب أسنان بنات

القاهرة

623 

صيدلة بنات

القاهرة

619 

صيدلة

أسيوط

617 

هندسة

القاهرة

606 

تمريض بنات

القاهرة

601

أدبي بنين

الكلية

المجموع

اللغات والترجمة دراسات إسلامية

559

ترجمة فورية

548

ترجمة إنجليزي

533

ترجمة فرنسي

528

 أدبي بنات

الكلية

المدينة

المجموع

دراسات إنساني

تفهنا الإشراف

587

ترجمة فورية

القاهرة

586

البنات الأزهرية

العاشر من رمضان

583

دراسات إنسانية ألماني

القاهرة

577

وللحصول على نتيجة التنسيق وطباعة استمارة الترشيح يرجي الضغط هنا


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» قتلى وجرحى فى انفجار عبوة ناسفة بتركيا
» موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية
» النيابة تصرح بدفن 9 ضحايا في حادث محور صفط
» طعن سيدة محجبة فى فرنسا
» قائد جينيراسيون: ليس لدينا ما نخسره أمام الزمالك
» «المحمدي»: تعاهدنا على تخطي الأهلي
» «الإعلاميين» توقف برنامج ياسمين الخطيب
» بالأسماء.. ننشر التشكيل الجديد للمجلس الخاص بمجلس الدولة
» بالصور.. عرض عسكري نسائي بالسعودية
» كؤوس مانشستر سيتي تصل القاهرة
» الهند تعتقل 4 آلاف من مسلمي كشمير

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:18 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية