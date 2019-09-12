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ضمن جولتها العالمية

كؤوس مانشستر سيتي تصل القاهرة

الرياضة

مانشستر سيتى
مانشستر سيتى

أمير سعد

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مانشستر سيتي يخطف فوزًا قاتلًا من ليستر

مانشستر سيتي

مطار القاهرة

المصريون

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، كؤوس نادى مانشستر سيتي الإنجليزي التي فاز بها الموسم الماضى ضمن جولتها العالمية للتقارب مع جماهير النادي السماوي في كل أنحاء العالم، وصلت الكوؤس من الامارات بعد زيارة استمرت 6 أيام هناك .

قامت سلطات المطار باستقبال الكؤوس في مبني الركاب 2 بالمطار فور وصولها علي طائرة الاتحاد القادمة من ابوظبي، وتم انهاء اجراءات خروجها من المطار، حيث ينظم نادى مانشستر سيتي احتفالية جماهيرية بعد غد السبت، بأحد المولات التجارية الشهيرة فى القاهرة، لمنح الفرصة أمام عشاق الفريق السماوى لالتقاط الصور التذكارية مع الكؤوس، بجانب متابعة مباراة مانشستر سيتى ونورويتش سيتى ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتوج مانشستر سيتي بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزى، ودرع المجتمع، وكأس كاراباو، وكأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات، وكأس الدوري الإنجليزي لكرة القدم للسيدات.


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