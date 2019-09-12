» بالأسماء.. ننشر التشكيل الجديد للمجلس الخاص بمجلس الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، رئيسا لمجلس الدولة اعتبارا من سبتمبر الجاري، ليخلف المستشار أحمد أبو العزم المنتهية ولايته لبلوغه سن التقاعد في 14 سبتمبر 2019.





وأصبح تشكيل المجلس الخاص لمجلس الدولة اعتبارًا من 15 سبتمبر 2019 حتى 30 يونيو 2020 كالتالي:





المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة ورئيس المجلس الخاص ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس دائرة توحيد المبادىء.





المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري.

المستشار يحيى خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفني.

المستشار أنور إبراهيم أحمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضي الدولة.

المستشار أحمد عبدالتواب أحمد مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع.

المستشار أسامة عبدالعزيز محرم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحاكم الإدارية والتأديبية.