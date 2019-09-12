» قائد جينيراسيون: ليس لدينا ما نخسره أمام الزمالك

12 سبتمبر 2019 - 06:51 م

أكد جبريل دياو، قائد فريق جينيراسيون فوت السنغالي، جاهزية فريقه لمواجهة الزمالك، بعد غدٍ السبت، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وسيلعب لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقال «دياو» في حوار للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»: «إن فريقه ليس لديه ما يخسره أمام الزمالك، خاصة أن الفريق المصري من أكبر أندية قارة أفريقيا، والمنطق يرجح تأهله على حساب بطل السنغال، وبالتالي الضغط على الزمالك».

وأوضح أن فريقه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الفوز وسيتسلح بالجمهور، كما أن الأخطاء ستكلف الفريق بشكل فوري لكنه واثق في تقديم عرض قوي أمام الزمالك صاحب التاريخ.

واختتم دياو تصريحاته قائلًا: «سنواجه 11 لاعبًا في المستطيل الأخضر ومثل هذه المواجهات ينتظرها أي لاعب كرة قدم».