نتائج الاجتماع الفني لمباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي

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انتهى الاجتماع الفني لمباراة الاسماعيلي مع أهلي بني غازي الليبي، منذ قليل، والذي أسفر عن إرتداء الدراويش الزي الأساسي التي شيرت الأصفر والشورت الازرق، فيما يرتدي بطل ليبيا التي شيرت والشورت الفوشيا.

ويستعد الاسماعيلي لمواجهة أهلي بني غازي الليبي في تمام السادسة مساء غدا الجمعة بدور الـ 32 بالبطولة العربية.

واختار الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني للاسماعيلي 21 لاعبا لتلك المباراة واستبعد الرباعي محمد صادق ونادر رمضان وخليل نيمار وعمر الوحش.


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