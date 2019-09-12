وزارة التعليم تتوعد مدارس التبرعات بإجراءات حاسمة

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وزير التربية والتعليم طارق شوقي
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التعليم

وزير التربية والتعليم

قال وزير التربية والتعليم، إن إجبار بعض المدارس أولياء الأمور على دفع تبرعات بخلاف المصروفات الدراسية المقررة، أمر غير قانوني، ويخالف تمامًا ما تعنيه الوزارة بمشاركة المجتمع المدني في دعم العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، في ديوان عام الوزارة، للكشف عن تفاصيل استعدادات وزارة التربية والتعليم، لبدء العام الدراسي الجديد 2019-2020.

وحول شكوى من جمع تبرعات من المحولين إلى مدارس الجيزة، قال خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة، إنه ممنوع منعا باتًا جمع أموال بالمدرسة من أولياء الأمور تحت مسمى المشاركة المجتمعية.

وشدد حجازي على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مدرسة يثبت تورطها في جمع تبرعات من أولياء الأمور الذي يتقدمون بشكاوى في هذا الشأن.

وقال وزير التربية والتعليم، إن التبرع لصالح دعم العملية التعليمية له ضوابط، وهناك حد معين لا يمكن أن تتجاوزه الوزارة في قبول التبرعات إلا بموافقة مجلس الوزراء: "مسموح لينا قبول التبرعات بشكل مباشر لحد مبلغ معين، ولو أكتر منه لازم نحصل على موافقة مجلس الوزراء".

وكان وزير التربية والتعليم، ناشد المجتمع المدني ورجال الأعمال ممن لديهم القدرة على بناء المدارس أو توفير الاراضي، بالمساهمة لخدمة الدولة، مؤكدًا حاجتها لنحو 130 مليار جنيه لبناء فصول جديدة للتغلب على الكثافات الطلابية، وميزانية الأبنية التعليمية لا تتجاوز من 6 إلى 8 مليارات فقط سنويًا.

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