وديًا.. الترسانة يهزم الإنتاج الحربي

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المصريون

الإنتاج الحربى

الترسانة

فاز فريق الترسانة علي نظيره الإنتاج الحربي بهدف دون رد، فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الخميس على ستاد المصانع الحربية فى أخر وديات الانتاج استعدادًا للموسم الجديد.

وحرص مختار مختار المدير الفني للانتاج علي الدفع بالبدلاء لتجهيزهم فنيا وبدنيا.

وحقق فريق الإنتاج الحربي فوزا علي نظيره المقاولون العرب بهدفين دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الثلاثاء الماضى على ستاد الجبل الاخضر استعداداً للموسم الجديد ،سجل هدفي الإنتاج الحربي مامادوا انياس ومحمد رجب.

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.


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