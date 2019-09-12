مجددًا.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع وتقفز 8 جنيهات

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أسعار الذهب

السوق المحلى

الأسعار العالمية

سعر جرام 21

ارتفعت أسعار الذهب مجددًا في السوق المحلي، اليوم الخميس، لتزيد 8 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 8 جنيهات للجرام الواحد، ليصل عيار 21 إلى نحو 693 جنيها مقابل 685 جنيها أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 594 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 792 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5544 جنيها، بحسب النجيب.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، فإن أسعار الذهب العالمية قد ارتفعت خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 5.43 دولار بنسبة 0.36% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1502.63 دولار في الساعة الثانية عشرة و50 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة.


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