الدولار ينخفض 15 قرشًا أمام الجنيه

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الجنيه

سعر الدولار

الدولار اليوم

شهدت التعاملات المسائية اليوم الخميس، مواصلة سعر الدولار الأمريكي التراجع أمام الجنيه.

وسجل التراجع اليوم قرشين منذ التعاملات الصباحية، و5 قروش منذ بدء تعاملات الأسبوع الجاري.

يشار إلى أن سعر العملة الخضراء  قد فقدت نحو 15 قرشًا من قيمتها أمام الجنيه منذ بداية تعاملات شهر سبتمبر الجاري.

وبلغ سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.35 جنيه للشراء، و16.45 جنيها للبيع.

ومن البنوك التي شهد فيها الدولار تراجعًا، البنك العربي الأفريقي، وكريدي أجريكول وبنك مصر والأهلي حيث سجل 16.37 جنيه للشراء، و16.47 جنيه للبيع.

وسجل في البنك التجاري الدولي 16.35 للشراء، و16.45 جنيه للبيع، وفي بنكي التعمير والإسكان، وقناة السويس إلى 16.37 جنيه للشراء، و16.47 جنيه للبيع، وفي بنك البركة عند 16.39 جنيه للشراء، و16.49 جنيه للبيع.

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