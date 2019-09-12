إلغاء رسوم تكرار العمرة.. هل يؤدي إلى خفض التكاليف؟

12 سبتمبر 2019 - 09:46 م

في خطوة لاقت ترحيبًا عربيًا وإسلاميًا واسعًا، تراجعت وزارة الحج والعمرة السعودية رسميًا عن فرض رسوم على تكرار العمرة، والذي صدر في أكتوبر 2017، وألغت الرسوم المقدرة بـ2000 ريال سعودي.

وقال وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد بنتن، إن المرسوم الملكي «يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على تسهيل قدوم المسلمين من أنحاء العالم كافة لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين».

وأضاف أن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف «رؤية السعودية 2030» باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن.

من جهته، أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن مشاط أن «الدولة لن تدخر جهدًا في توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين من جميع أنحاء العالم لأداء المناسك».

وأشار إلى أن السعودية «تسير وفق استراتيجية واضحة المعالم لتحقيق (رؤية 2030) التي تهدف إلى استقبال 30 مليون معتمر، وتحسين تجربتهم وإثرائها، في ظل الخدمات المتطورة والتقنيات المتقدمة، لينعم ضيوف الرحمن بالراحة والاطمئنان».

والعام الماضي، فرضت المملكة 2000 ريال على تكرار العمرة، وتراوح سعر العمرة ما بين 10 و15 ألف جنيه، بخلاف الرسوم التي كانت تفرضها المملكة والمقدرة بـ2000 ريال لكل من سبقت له العمرة.

عماري عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية السابق، قال إن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لـ«رؤية السعودية 2030»، التي تسعى المملكة إلى تنفيذها، والتي تهدف إلى زيادة أعداد المعتمرين.

وفي تصريحات إلى «المصريون»، أضاف «عبد العظيم»، أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تعديل القوانين التي تعوق تنفيذ تلك الرؤية، ومن ثم اتخذت ذلك القرار، مشيرًا إلى أنه وفقًا لمعادلة حسابية وجدت المملكة أن الأمر لابد من إلغائه.

وأوضح أن القرار لن ينتج عنه خفض في الأسعار كما يتوقع البعض، بل على العكس أسعار ذلك العام ستشهد ارتفاعًا بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25% مقارنة بالأعوام السابقة، لافتًا إلى أن السنوات الماضية كانت الأسعار تزيد بنسبة 10 إلى 15%.

رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية السابق، نوه بأن هناك 300 ريال تم وضعها على التأشيرة بعد أن كانت مجانية، وبالتالي الأسعار ستزيد.

وأوضح أنه لا يوجد شيء بالعالم يظل على وضعه، فهناك زيادات دائمة وفقًا للعرض والطلب، مضيفًا أن منظومة العمرة تختلف؛ لأنها مواسم، بمعنى أنه في مواسم زيادة الطلب على رحلات العمرة ترتفع الأسعار، فيما أنها تنخفض في المواسم الهادئة.

من جانبه، قال هشام الشطوري، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، إن القرار جيد للغاية وسيكون له أثار إيجابية عديدة، حيث سيخفف الأعباء على المعتمرين.

وأوضح لـ«المصريون»، أن إلغاء تلك الرسوم ستدفع الكثيرين إلى التقدم بطلب عمرة، خاصة أنهم بعد فرض تلك الرسوم لم يتمكنوا من السفر، لارتفاع الأسعار.

عضو لجنة السياحة بالبرلمان، أشار إلى أن أسعار العمرات عقب ذلك الكرار ستتراجع نسبيًا، ما سيجشع آخرين على التقدم للعمرة.

فيما، قال إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن قرار السلطات السعودية يُعد بادرة إيجابية.

وأضاف «عبد العال» في تصريحات، أن قرار إلغاء رسوم تكرار العمرة سيزيد الطلب على رحلات العمرة خلال الموسم الجاري عقب فتحه، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تضع مصر سقف عددي في موسم العمرة الجديد .

عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أوضح أن إلغاء رسوم العمرة سوف يمنح السوق فرصة لاستعادة الرواج الذي كان موجودًا قبل تطبيق قرار إضافة رسوم العمرة من الجانب المصري والسعودي.

وأشاد مجدي بيومي، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني، بقرار إلغاء رسوم إعادة العمرة.

وأوضح أن الجانب السعودي هو الذي كان يستفيد من رسوم تكرار العمرة وليس الجانب المصري وعلى هذا أصدرت محكمة القضاء الإداري المصري قرارًا خلال شهر مايو الماضي بإلغاء الرسوم المقدرة بـ 2000 ريال سعودي أي ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري، والتي كان قد تم فرضها على مكرر العمرة خلال 3 سنوات مضت.

وعن تكرار العمرة، أشار أمين سر لجنة السياحة، في تصريح له إلى أنه يفضل إنفاق أمواله في مساعده المحتاجين والأعمال الخيرية كما هو مستحب دينيًا على تكرار العمرة.

إلى ذلك، توجه اللواء شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، بالشكر للمملكة العربية السعودية وكذلك محكمة القضاء الإداري المصري العادل على قرار إلغاء رسوم تكرار العمرة، إضافة إلى قيام الحكومة بإنشاء بوابة العمرة المصرية بمجلس الوزراء.

وأوضح «الجندي»، خلال تصريحات له، أن قرار محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء رسوم تكرار العمرة وقدرها 2000 ريال سعودي والصادر خلال شهر مايو الماضي لم يتم تطبيقه إلى الآن، مطالبًا الحكومة بسرعة تطبيقه.

عضو لجنة السياحة، أضاف أن العمرة تكسب المصريين روحانيات عظيمة وتجدد الصحوة داخل ضمير ووجدان كل معتمر وتحثه على التفاني والإخلاص في العمل بما يعود بالنفع على المجتمع.

وفي مارس الماضي، قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد المعتمرين.

أقام الدعوى التي حملت رقم 26987 لسنة 72، المحامي الهيثم هاشم سعد، واختصم وزير السياحة بصفته.

وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة إن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ.

وأوضح أن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة، ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها، وأوصى بإلغاء قرار وزير السياحة، بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور ولما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.

وقال مقيم الدعوى إن التقرير لم يعتبر المبلغ المحدد من قبل الوزارة من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون يكون مُستوفيا أوضاع فرضها وشروط جبايتها. ‎