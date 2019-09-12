  • الخميس 12 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:00 م
بحث متقدم
ال الشيخ

بالفيديو.. «آل الشيخ» يطالب بإحضار هذا الشخص فورًا

أرشيفية

إلغاء رسوم تكرار العمرة.. هل يؤدي إلى خفض التكاليف؟

صورة

الدولار ينخفض 15 قرشًا أمام الجنيه

أرشيفية

فرض 50 جنيهًا على الطلاب يثير جدلاً.. والوزارة: تخصص للتطوير

أرشيفية

مجددًا.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع وتقفز 8 جنيهات

الخارجية

تصريحات مصرية شديد اللهجة ضد إثيوبيا

أرشيف

المستشار «حمادة الصاوي» محامي الشعب الجديد.. في سطور

منتخب مصر

فضيحة «عمرو وردة» تتكرر مع زميله في منتخب مصر

أرشيف

الطب 96%.. جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية

سلمان

في لقاء الملك سلمان بالأمراء.. الجميع أنصت لهذا السبب

بالفيديو.. «آل الشيخ» يطالب بإحضار هذا الشخص فورًا

عرب وعالم

ال الشيخ
ال الشيخ

الطيب حسين - متابعات

أخبار متعلقة
#

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ إلى مسئول كبير بالأهلي

#

" آل الشيخ" يفاجئ ابنة محمد صلاح بعد فيديو الغناء

#

هدية تركي آل الشيخ للمستثمرين في هذا المجال

#

رسالة كويتية للملك سلمان: اقتل هذا الشخص فورًا

أخبار السعودية

هيئة الترفيه

تركي آل الشيخ

موسم الرياض

السعودية اليوم

طالب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، بإحضار أحد الأشخاص لموسم الرياض.

وتواصل الهيئة العامة للترفيه تحضيراتها النهائية لموسم الرياض الذي سينطلق في 11 أكتوبر المقبل ويستمر نحو شهرين باستقطاب الموهوبين السعوديين في مختلف المجالات وإتاحة الفرصة لهم لإبراز إمكانياتهم أمام الجمهور.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه على «تويتر» فيديو لأحد الأشخاص وهو يغني معلقًا: «مطلوب في موسم الرياض.. الرجاء يتواصل معنا».

ويضم موسم الرياض 2019 عدداً من الفعاليات الرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والخدع البصرية والألعاب وافتتاح مطاعم عالمية وغير ذلك.

وسوف تقام فعاليات موسم الرياض في 11 مكانا مختلفا في المدينة هي: الحي الدبلوماسي، الجنادرية، بوليفارد الرياض، ملعب الملك فهد الدولي، حي المربع، حي الملز، وادي حنيفة، نوفا، قصر الحكم، الثمامة والدرعية.

 

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على اسم مدرب المنتخب القادم وموعد الإعلان
» الطب 96%.. جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية
» إيقاف نائب رئيس الـ«فيفا» مدى الحياة
» قتلى وجرحى فى انفجار عبوة ناسفة بتركيا
» مدافع ليفربول يمازح «صلاح» بتصريح صادم
» بعد غيبوبة 5 سنوات.. عودة نجم رياضي شهير للحياة
» مفاجأة.. مباراة الأهلي وسموحة غير مذاعة
» النيابة تصرح بدفن 9 ضحايا في حادث محور صفط
» موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية
» الهند تعتقل 4 آلاف من مسلمي كشمير
» طعن سيدة محجبة فى فرنسا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:18 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية