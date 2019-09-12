إيطاليا تعلن تفعيل آلية لتوزيع مهاجري سفينة "أوشن فايكنغ"

12 سبتمبر 2019 - 10:10 م

قالت الحكومة الإيطالية، الخميس، إنها فعّلت في أوروبا، آلية توزيع المهاجرين العالقين على متن سفينة "أوشن فايكنغ"، البالغ عددهم 80 مهاجرا.



جاء ذلك في اجتماع للحكومة، ترأسه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، بالعاصمة روما، تناول قضية المهاجرين.

وأوضحت رئاسة الوزراء الإيطالية، في بيان، أن آلية التوزيع لقيت دعما كبيرا من عدة دول أوروبية.

والأربعاء، قدّم رئيس الوزراء الإيطالي، مقترحا للمفوضية الأوروبية بفرض غرامات مالية على الدول الأوروبية التي ترفض تقاسم أعباء استقبال المهاجرين.

وقال كونتي، "ينبغي على أولئك الذين لا يشاركون في إعادة توزيع المهاجرين في أوروبا أن يعانوا ذلك من الناحية المالية بفرض غرامات عليهم".

وأضاف أنه "يجب العمل بشكل أكثر بشأن إعادة المهاجرين ومشاركة الدول الأوروبية في الخروج من مسؤولياتها تجاه اللاجئين".

وطالب بإعادة النظر في اتفاقية دبلن الناظمة للمسؤوليات المترتبة على استقبال اللاجئين.

وتنص الاتفاقية على قيام الدولة العضو بإعادة اللاجئ إلى الدولة الأوروبية التي وفد منها، وتمت فيها إجراءات أخذ البصمات والتحقق من الهوية.