ترامب يتوقع شراء الصين "كميات كبيرة" من هذا الشيء

12 سبتمبر 2019 - 10:40 م

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن تشتري الصين "كميات كبيرة" من المنتجات الزراعية لبلاده.



ولم يذكر ترامب، في تغريدة على تويتر، مزيدا من التفاصيل بشأن هذا الأمر.

وفي وقت سابق الخميس، قالت وزارة التجارة الصينية، إنها قد تستأنف "شراء منتجات زراعية مصدرها الولايات المتحدة"، على الرغم من تواصل التوترات التجارية بينهما.

وذكرت الوزارة الصينية، في بيان، أنها تبادل الولايات المتحدة حسن النوايا، وستقوم بدراسة استئناف استيراد منتجات فول الصويا ولحم الخنزير.



وفي أغسطس/آب الماضي، علقت الصين شراء المنتجات الزراعية الصينية وأبرزها فول الصويا، الذي يعد أحد أبرز الواردات الزراعية إلى بكين.

ومرارا أعرب ترامب، عن أمله في أن تشرع الصين قريبا في شراء المنتجات الزراعية من بلاده.

وجاءت تصريحاته بعد قراره بتأخير زيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، بدلا من بدايته، "كبادرة حسن نية" للصين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، لقناة "CNBC"، إن ترامب، يمكنه إبرام اتفاقية تجارية مع الصين في أي وقت، لكنه يريد صفقة "جيدة" للعمال الأمريكيين.

والأربعاء، أعلنت وزارة المالية الصينية، إعفاء قائمة سلعية أمريكية من الرسوم، كانت فرضتها عليها ضمن توترات تجارية مع الولايات المتحدة في 2018.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها ستعفي قائمة السلع من رسوم نسبتها 25 بالمئة كانت فرضتها العام الماضي، اعتبارا من 17 سبتمبر الجاري، حتى 16 سبتمبر 2020.