العراق.. العثور على 570 حزاماً ناسفاً

12 سبتمبر 2019 - 11:15 م

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الخميس، العثور على 570 حزاماً ناسفاً داخل مخزن أسلحة لتنظيم "داعش" الإرهابي، في صحراء الأنبار (غرب).



وقال قائد عمليات الأنبار (إحدى تشكيلات الجيش)، ناصر الغنام، في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، "تمكنت القوات الأمنية من تنفيذ واجب نوعي عثر من خلاله على كدس كبير في وادي القذف في عمق الصحراء".

وأضاف أن الكدس "يحتوي على 570 حزاماً ناسفاً حديث التصنيع، بالإضافة الى عبوات ناسفة ورمانات يدوية (قنابل) وألغام ضد الدبابات".

وأوضح، أن "هذا المكان كان يستخدمه داعش، في خزن هذه المواد وتوزيعها إلى الأنبار، والعاصمة بغداد".

وتابع أن قوة أخرى من عمليات الأنبار تمكنت وبالتعاون مع المواطنين من "إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين، أحدهما كان خطرا جداً".

وبعد ثلاث سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.