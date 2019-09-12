» أول تعليق لنتنياهو على فيديو "الهروب" الفاضح

12 سبتمبر 2019 - 11:42 م

علق بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، على لحظة «هروبه» من التجمع الانتخابي، الثلاثاء.



أجرت هيئة البث الإسرائيلية «كان»، ظهر اليوم، الخميس، حوارا مع نتنياهو، حول قضايا بعينها، وأكد أن لحظة «هروبه» من صواريخ فلسطينية أطلقت عليه من قطاع غزة، كانت التزامًا بتعليمات الشاباك «المخابرات الإسرائيلية الداخلية».



وأجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بحسب سبوتنيك الروسية، على سؤال القناة العبرية، حول تلك اللحظة، بأنه تعامل مع لحظة الهروب بهدوء وبحالة من البرود التام، وأنه تحدث مع الحضور بكل هدوء، وانسحب من القاعة بكل هدوء وبرود أيضا، بناء على تعليمات الشاباك.

