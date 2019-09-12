فرنسا: حريصون على تطوير التعاون العسكري مع السودان

12 سبتمبر 2019 - 11:44 م

أكد الملحق العسكري الفرنسي في الخرطوم، المقدم إلكس كروز، خلال لقائه رئيس الأركان المشتركة للجيش السوداني، الفريق أول محمد عثمان الحسين، حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون العسكري مع السودان، وأشار إلى أن الأوضاع الراهنة في السودان مواتية لترفيع شكل التعاون والعلاقات بين البلدين والجيشين.



وقال كروز إن السودان يتطلع لتطوير علاقات التعاون العسكري في كل المجالات، خاصة والبلاد تدخل مرحلة جديدة.



من جهة أخرى، التقى رئيس الأركان المشتركة المكلف بمكتبه، الملحق العسكري بسفارة دولة قطر والمنتهية فترة عمله بالبلاد، اللواء الركن سامي الجتال، وأشاد الحسين بمجهودات الجتال في تطوير العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون العسكري والعمل المشترك خلال فترة عمله بالسودان.

