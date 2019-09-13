تطورات جديدة في الحالة الصحية لأمير الكويت

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غادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الجمعة إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد إستكمال الفحوصات الطبية. 
وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غادر مساء هذا اليوم إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم إستكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأضاف وزير شؤون الديوان الأميري أن النتائج كانت مطمئنة.


يذكر أن الديوان الأميري الكويتي، أعلن الأحد الماضي، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبية، وأنه تم تأجيل موعد لقاء الأمير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


ووصل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عصر الاثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية.


وكان من المقرر أن يجري أمير الكويت مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

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