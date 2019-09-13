نجم الأهلي: فكرت في الاعتزال بسبب هذا الشخص

13 سبتمبر 2019 - 10:00 ص

كشف مؤمن زكريا لاعب الأهلي، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها، مؤضحاً انها لم تكن جسديه بل كانت نفسية وأنه فكر في الابتعاد عن كرة القدم.



وقال زكريا في لقاء له مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر برنامج الملعب المذاع على قناة “ام بي سي مصر” : “مررت بفترة عصيبة بسبب إصابتي لمدة 6 شهور وإصابتي نفسية وفكرت في الابتعاد عن الكرة”.





وأضاف :”لم اخض أي تدريبات حتى الآن في النادي على الرغم من تواجدي فيه واسافر لألمانيا من أجل العلاج”.





وتابع :”مطالبة الجمهور ورسائلهم لي بالعودة تحفزني وتعطيني دفعة معنوية وشيكابالا والسولية ومتعب وفتحي هم من يتواصلون معي تليفونيا طوال تلك الفترة”.





وأردف قائلا :”محمود الخطيب يتواصل معي باستمرار ويدعمني ويؤكد إني لاعب للأهلي مهما حدث ومهما طال الزمن”.





واستطرد قائلا :”التشخيص المبدئي لإصابتي في الركبة والأشعة لا تظهر أي إصابات على الرغم من شعوري بآلام فيها”.





وواصل :”هناك مجموعة من الأحداث طوال الستة أشهر حدثت اثرت على نفسيتي وكانت عبارة عن بعض الكلام من بعض المسئولين”.

وأكمل حديثه :”لا اتحدث مع المدربين واتساءل عن سبب ابتعادي وفترة إعارتي الأخيرة للسعودية كانت بقرار من مارتن لاسارتي”.





وتابع :”أتمنى التوفيق للمدير الفني الجديد فايلر مع الأهلي في الفترة المقبلة”.





وأضاف :”فزت بثلاث بطولات مع الزمالك وتوجت بثمان بطولات مع الأهلي”.





وواصل :”عندي يقين في الله بأنه بعد عودتي من رحلة العلاج في ألمانيا بأني سأعود للملعب خلال شهر ونصف”.



