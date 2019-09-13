ستاد القاهرة جاهز لاستضافة مباريات الأهلى والزمالك

13 سبتمبر 2019 - 10:12 ص

أكد مسئولو اتحاد الكرة أنهم تلقوا خطابا من مسئولى إستاد القاهرة، بأن الملعب سيكون جاهزا للمباريات يوم 7 أكتوبر المقبل بعد إجراء بعض الإصلاحات عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين.

وكشف مسئولو "الجبلاية" أنه كان محاولات من قبل اتحاد الكرة لإقامة السوبر المصرى الذى يجمع الأهلى والزمالك يوم 21 سبتمبر المقبل، بإستاد القاهرة لكن الإصلاحات منعت ذلك.

ينتظر اتحاد الكرة خطاب الجهات الأمنية بتحديد ملعب السوبر المصرى والأقرب هو استاد السلام أو برج العرب.