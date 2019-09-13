» الموعد والقنوات الناقلة للاسماعيلى والأهلي الليبي

13 سبتمبر 2019 - 10:23 ص

يفتتح فريق الإسماعيلى مشواره بمنافسات كأس زايد للأندية الأبطال بمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى السادسة من مساء اليوم على ستاد الاسماعيلية فى منافسات دور الـ 32 للبطولة وسط حضور جماهيرى يقارب الـ7 الالاف مشجع، وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

ويبحث "الدراويش" الليلة عن تحقيق فوز يضمن له الصعود للدور التالى للبطولة التى يحلم الدراويش بالتتويج بلقبها لاستعادة ذكريات التألق فى البطولة العربية لاسيما نسخة 2004 التى تمكن الفريق الأصفر خلالها من الصعود للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب لصالح الصفاقسى التونسى 4-3 بركلات الترجيح.