مروع.. مصرع هندية اقتحمت حفل زواج أفاعي

13 سبتمبر 2019 - 11:49 ص

في واقعة غريبة، فقدت امرأة هندية، حياتها بعدما جلست دون أن تنتبه على زوج من الثعابين، حيث لفظت أنفاسها في لحظات قصيرة.

وفي التفاصيل كانت الضحية تتحدث بالهاتف مع زوجها جاي سينغ ياداف الذي يعمل في تايلاند، وخلال تجوالها في المنزل دخلت إلى غرفة نومها وجلست على حافة سريرها.

وجاءت جلسة الضحية أثناء وجود زوج من الثعابين لأن السرير كان يوجد عليه غطاء مزخرف بالعديد من الألوان التي غطت على وجود تلك الأفاعي، حيث جلست على السرير حتى لدغها أحد الثعابين.

وحاولت أسرتها أن تسعفها قبل أن تفارق الحياة إلى أقرب مستشفى ،حيث أوضح خبراء بيطريون أن زوج الأفاعي كانا يتزواجان عندما جلست المرأة عليهما في حفل الزواج.