70 ألف شخص بلغوا 100 عام.. في هذه الدولة

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عبد القادر وحيد- متابعات

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الصحة

اليابان

احصائية

100 عام

أعلنت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية اليوم الجمعة، عن إحصائية جديدة للأشخاص الذين بلغوا عمر المائة عام.

وبحسب تقرير نشرته الوزارة فإن أكثر من 70 ألف شخص بلغوا عمر المائة عام، مسجلين بذلك رقما قياسيا للعام الـ49 على التوالي.

وأضافت الوزارة  أن الرقم زاد بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

يذكر أن اليابان شهدت زيادة سريعة في عدد المعمرين ممن بلغوا مئة عام أو أكثر،  منذ أن أحصت الحكومة لأول مرة أن 153 شخصا تجاوزوا سن الـ100 في عام 1963، وتجاوز العدد عشرة آلاف عام 1998، و20 ألفا عام 2012.

وكانت اليابانية كين تاناكا،  البالغة من العمر 116 عاما، والتي تعيش في مدينة فوكوكا جنوب غربي البلاد، وولدت في،  1903 هي أكبر معمرة في العالم سجلتها موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وتواجه اليابان عبئا سكانيا متزايدا بعد عقود من تسارع وتيرة الشيخوخة بين السكان، وانخفاض معدلات المواليد.


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