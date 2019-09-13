  • الجمعة 13 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:14 م
بحث متقدم
الزمالك

صدمة لجماهير الزمالك قبل مواجهة بطل السنغال

أطفال في مراكز الاعتقال النازية

أسرار جديدة.. لماذا أمر هتلر بخطف 400 ألف طفل؟

جثة

الكويت.. مصرع مصري سقط في "خلاطة أسمنت"

السديس

في خطبة الجمعة.. السديس : طاعة ولي الأمر من طاعة الله

عشاء

هذا ما حدث في "سهرات الخميس" بالكويت

نتنياهو

نتنياهو: حرب جديدة على غزة في هذا التوقيت

مرتضى منصور

مفاجأة "مرتضى" يدرس تقديم برنامج بقناة الزمالك

أرشيفية

تفاصيل مفجعة بواقعة ذبح سيدة في البحيرة

رئيس مجلس الوزراء

الوزراء يكشف حقيقة تفشي وباء قاتل في مصر

صلاة الاسستقاء

"صلاة استسقاء" لأجل إطفاء حرائق الغابات.. في هذه الدولة

نتنياهو: حرب جديدة على غزة في هذا التوقيت

الحياة السياسية

نتنياهو
نتنياهو

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

صورني في أوضاع مخلة أثناء العلاقة الحميمة وأجبرني على هذا الأمر

#

ضرائب جديدة على السجائر والسكريات في دولة خليجية

#

الزمالك يواجه الترجى فى السوبر الأفريقي في هذا التوقيت

#

«نتنياهو»: نستعد لهجوم واسع ومفاجئ على غزة

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تل أبيب قد تشن حربا جديدة على قطاع غزة في الأيام القليلة المقبلة، قبل انتخابات الكنيست التي ستجري في البلاد في 17 سبتمبر.
وذكر نتنياهو صباح اليوم الجمعة، لدى عودته من روسيا، حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين: "عملية في غزة قد تبدأ في أي لحظة، بما في ذلك الأيام الأربعة المتبقية على الانتخابات. موعد الانتخابات ليس عاملا (في اتخاذ قرار شن الحرب)".

وجاء ذلك بعد يوم من تصريح نتنياهو، بأن حربا جديدة من أجل الإطاحة بحكم حركة "حماس" على القطاع تبدو الخيار الوحيد لدى إسرائيل.
وتأتي هذه التهديدات على خلفية سلسلة هجمات صاروخية استهدفت إسرائيل في الأيام الأخيرة، ووضع أحدها نتنياهو في موقف محرج إذ اضطر رئيس الحكومة إلى الهروب من تجمع انتخابي في مستوطنة أسدود إلى ملجأ عقب دوي صافرات الإنذار فيما بقي المئات من مؤيدي حزبه "الليكود" في الموقع عرضة لقصف محتمل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي

المفارقة في القرآن و الأدب

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. وصلة رقص في وداع رئيس زيمبابوي السابق
» «جوجل إيرث» يكشف جثة مفقودة منذ 22 عاما
» فنانة لبنانية بالهوت شورط على شاطئ قبرص
» 6 قتلى في حوادث إطلاق نار بولاية أمريكية
» وزير الدفاع يعود لمصر بعد زيارة قبرص
» ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب
» الموعد والقنوات الناقلة للاسماعيلى والأهلي الليبي
» بعد شائعة حبسها.. بوسي تفاجئ الجميع بهذه الصورة
» الأهلى يختتم تدريباته استعدادا لبطل غينا
» زاهي حواس: شخص شرير كان سببًا في نجاحي
» محمد سامي: "مستحيل اشتغل مع غادة عبدالرازق"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:27 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية