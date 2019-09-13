الوزراء يكشف حقيقة تفشي وباء قاتل في مصر

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متابعات- الدويني فولي

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رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على الأنباء التي انتشرت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول تفشي وباء "الكوليرا" في محافظات مصر.


وذكر موقع "بوابة الأهرام"، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماما، "مؤكدة أنه لا صحة لما تردد حول تفشي وباء "الكوليرا" في مصر، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الخوف والقلق بين المواطنين.


وأضافت الوزارة أن "مصر خالية تماما من أي أمراض وبائية، سواء "الكوليرا" أو غيرها"، مشيرة إلى أن الوزارة بها برنامج " ترصد وبائي" يمنع تسرب الأمراض إلى البلاد، من خلال فحص جميع الركاب القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، ويتم عرضهم على الحجر الصحي، لمتابعتهم وبيان حالتهم الصحية قبل دخول البلاد.


وأشارت الوزارة إلى توفيرها فرقا مدربة للكشف عن الأمراض والتعامل معها، فضلاً عن التزامها بنظام وقائي متقدم، وتوفيرها جميع الطعوم ضد أي أمراض وبائية محتملة.


وأوضحت أن البرامج الوقائية تلزم المصريين بالحصول على التطعيمات قبل السفر من مصر، منعا لنقل الأمراض، بالإضافة إلى أن الحجر الصحي بالمطارات والموانئ لديه غرف عزل لمنع التفشي الوبائي.

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