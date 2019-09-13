تفاصيل مفجعة بواقعة ذبح سيدة في البحيرة

13 سبتمبر 2019 - 01:06 م





عرض الإعلامي طارق علام، تفاصيل مقتل سيدة، ومحاولة قتل ابنتها ذبحا بالسكين في البحيرة، بسبب غضب زوج الابنة.



وكشف "علام"، خلال برنامجه "هو ده" الذي عبر فضائية " المحور، أن بداية المشكلة تعود إلى أنه كان هناك زفة في الشارع وكانت الزوجة تشاهدها من فوق السطوح، وطلب منها الزوج النزول فرفضت، فدخل عليهم فيما بعد في المسكن مع شقيقه وحاولا قتلها.



وأوضحت السيدة "صباح"، أنها ليلة الواقعة كانت تنام إلى جوار والدتها وطفلها، وشقيقتها عندما سمعت صوت "دوشة" في المنزل، وفوجئت بزوجها وشقيقه يدخلان عليهم بـ"السكاكين" ويضربونهم بها، وقاما بذبح والدتها في البداية وألقوها على الأرض، وضربا شقيقتها أيضا.



وتابعت، أن المتهمين قاما بطعنها بالسكاكين، وظنا أنها ماتت مثل والدتها، ولكنها كانت مازالت على قيد الحياة.



وأكدت الضحية أن زوجها في وقت سابق من الجرييمة قام بضربها على رأسها ما تسبب لها في مشكلة صحية كبيرة، لافتة إلى أنها عادت مرة أخرى له خوفا على شقيقها من التورط في مشاكل ومتاعب معه.

