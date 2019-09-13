ترامب يحرج ميلانيا: " السيدة الأولى لديها ولد "

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السجائر الإلكترونية

تملك ابنا

تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموقف محرج، وذلك في حديثه عن مخاطر السجائر الإلكترونية خلال مؤتمر صحفي.

ونسي ترامب خلال حديثه عن مخاطر السجائر، بأن له ابنا من ميلاينا، قائلا: " من أجل ذلك تدخلت السيدة الأولى فهي تملك ابنا"، ليعود متداركا ما قاله سريعا: " أنا وهي".

وأضاف ترامب: " من أجل ذلك تدخلت السيدة الأولى، فهي تملك ابنا (أنا وهي) وهو شاب جميل، وهي تملك مشاعر قوية جدا تجاه هذا الأمر.

وتابع في رده : لقد رأت الأمر، وقرأنا نحن الاثنين عنه، ويقرأ كثير من الناس عن الأمر،  لكن الناس يموتون من التدخين الإلكتروني، لذا ننظر في الأمر بحذر كبير..  وكما تعلمون، هذا مؤتمر سيخبر الناس عن ذلك، لأن الناس سيشاهدون ما نقوله، وسيكون الآباء أكثر قوة في الأمور التي تتعلق بأولادهم".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت خططا لحظر بيع جميع السجائر الإلكترونية ذات النكهات المتنوعة في إطار حملة موسعة.

 كما حذر مسؤولون من أن النكهات الحلوة أوقعت ملايين القصر في دائرة الإدمان.

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