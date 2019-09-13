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"صلاة استسقاء" لأجل إطفاء حرائق الغابات.. في هذه الدولة

"صلاة استسقاء" لأجل إطفاء حرائق الغابات.. في هذه الدولة

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متابعات- الدويني فولي

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صلى سكان في مقاطعة رياو الإندونيسية "صلاة الاستسقاء" اليوم الجمعة، داعين إلى هطول امطار حيث تسبب ضباب دخاني عن حرائق الغابات المستعرة في وصول التلوث إلى مستويات خطيرة.
وغطى الضباب الدخاني الكثيف أجزاء من مقاطعة رياو في جزيرة سومطرة خلال الأيام الأخيرة، مجبرا السلطات على إغلاق مئات المدارس وحد من الرؤية لتصل إلى مسافة 200 متر في بعض المناطق.

وقال أحد السكان المحليين من المشاركين في الصلاة إن مئات الأشخاص شاركوا في الصلاة بإمامة محافظ مدينة بيكانبارو عاصمة المقاطعة، والتي يبلغ تعداد سكانها مليون نسمة تقريبا، مضيفا " إننا نختنق، وعاجزون عن ا القيام بأي شيء آخر".

وقال المستشار المحلي نور الحسن إن رجال الإطفاء قاموا بكل ما يمكنهم فعله ولكن النيران لا تزال تشتعل، مضيفا أن موسم الجفاف سوف يستمر لبعض الوقت وأن الشيء الوحيد الذي يمكن ايقاف الحرائق هو المطر".

وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أول أمس الأربعاء أن الحرائق دمرت أكثر من 328 ألف هيكتار من النباتات والغابات في جميع أنحاء البلاد هذا العام وتحديدا في 6 مقاطعات في جزيرتي سومطرة وبورنيو.

كما غطى الضباب الدخاني مساحات من ماليزيا مجبرا السلطات على إغلاق أكثر من 400 مدرسة في ولاية ساراواك وبورنيو هذا الأسبوع.

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