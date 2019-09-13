» «جوجل إيرث» يكشف جثة مفقودة منذ 22 عاما

13 سبتمبر 2019 - 01:55 م

مكن برنامج "جوجل إيرث" الجهات الأمنية من العثور على بقايا جثة المفقود "وليام مولت"؛ بعد مرور 22 عامًا على اختفائه إثر خروجه من ناد ليلي.

وخرج وليام مولت، البالغ من العمر 40 عاما، من ناد ليلي، لكنه لم يعد إلى بيته، ولم يظهر بعدها أبدا، ومنذ ذلك الوقت، بدأت عملية البحث عن مولت، لكنها توقفت بعد أن عجز الجميع عن العثور عليه، ولم تظهر أي خيوط تدل على مكان وجوده.

وكان أحد السكان السابقين بولاية فلوريدا يتفقد أحد الأحياء على "جوجل إيرث"؛ حيث قام بتكبير المشهد في البحيرة ورأى ما يشبه سيارة.

واتصل الساكن السابق في الحي بالمالك الحالي للمنزل، الذي لجأ إلى استخدام طائرة درون صغيرة لتصوير الموقع وتأكيد ما شاهده المستأجر السابق؛ حيث شاهد سيارة بيضاء اللون على حافة بركة خلف منزله، وسارع الرجل إلى الاتصال بالجهات الأمنية ليجدوا المظهر الخارجي لسيارة بيضاء وقد علاها تكلس شديد.

وقامت الشرطة بإخراج السيارة من البركة وعثروا فيها على بقايا هيكل عظمي، تم التعرف عليه بحسب النظام الوطني للمفقودين ومجهولي الهوية على أنها تعود إلى "مولت".

وكان "مولت" قد ذهب إلى ملهى ليلي في نوفمبر 1997، وعندما هم بالمغادرة وحيدًا قبيل منتصف الليل، لم تكن تظهر عليه أي آثار للسكر والثمالة، وفي ذلك الوقت عندما اختفى، كان الحي مازال قيد الإنشاء لكن البركة كانت موجودة بالفعل.



