  • الجمعة 13 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:14 م
بحث متقدم
بن علي

إصابة الرئيس التونسي الأسبق بمرض خطير

مومن زكريا

مؤمن زكريا يكشف مفاجأة عن علاقة الأهلي بمرضه

خويتم الحارثي والد الطفل المجنى عليه

سعودي يعفو عن قاتل ابنه.. فماذا كان جزاء الإحسان؟

أرشيف

غلق باب أسئلة «مؤتمر الشباب».. والسيسي يوجه رسالة للمشاركين

صورة

مؤثر.. قصة حب من الطفولة.. توفيا بعد زواجهما بـ 5 دقائق

الزمالك

صدمة لجماهير الزمالك قبل مواجهة بطل السنغال

أطفال في مراكز الاعتقال النازية

أسرار جديدة.. لماذا أمر هتلر بخطف 400 ألف طفل؟

جثة

الكويت.. مصرع مصري سقط في "خلاطة أسمنت"

السديس

في خطبة الجمعة.. السديس : طاعة ولي الأمر من طاعة الله

عشاء

هذا ما حدث في "سهرات الخميس" بالكويت

سعودي يعفو عن قاتل ابنه.. فماذا كان جزاء الإحسان؟

عرب وعالم

خويتم الحارثي والد الطفل المجنى عليه
خويتم الحارثي والد الطفل المجنى عليه

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

والد سعودي يعفو عن قاتل ابنه "المخنوق"

#

حياة سعودي تنقلب رأسًا على عقب بعد وفاة شقيقه

#

العفو عن قاتل سعودي مقابل تنفيذ طلبين مفاجئين

#

قصة مبكية تنشر لأول مرة عن الطلاب الغارقين بروسيا

سعودى

والد الطفل معتز

خويتم الحارثي

تنازل المواطن السعودي خويتم الحارثي عن دية ابنه حين قرر العفو عن قاتل ولده ابتغاء لمرضاة الله.

خويتم الحارثي.. والد الطفل «معتز» المقتول في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بالرياض قرر العفو عن قاتل نجله، وسجل ذلك في محضر شرطة ضاحية لبن، كما اشترط لذلك أن يخرج الطفل القاتل من محبسه وعدم المساس بإدارة معلمي المدرسة.

وردًا على إحسان والد الطفل المقتول، الذي يعمل مؤذنًا بمسجد رياض الصالحين بحي ضاحية لبن بالرياض، تجاه قاتل ابنه، فقد أعلن رجال الأعمال السعودي سعد بن سفران العرابي تبرعه بقطعة أرض في مكة لصالح الأب المكلوم.

كما كشف رجل الأعمال السعودي عن نيته إطلاق اسم الطفل «معتز» على مسجد يقوم ببنائه في السودان ومن المنتظر أن يتم افتتاحه الشهر المقبل، بحسب مقطع فيديو تداولته الأوساط السعودية مؤخراً.

وأكد رجل الأعمال السعودي أنه على معرفة مسبقة بوالد الطفل منذ 20 عاما، وأشاد بنبل أخلاقه الذي دفعه إلى العفو عن قاتل ابنه، لوجه الله، ورفض بذلك الملايين التي عرضت عليه كدية، حيث سجل الأب خويتم سعد الحارثي مقطع فيديو وثق خلاله عفوه عن قاتل ابنه، وأكد خلاله أن ما حدث لابنه كان قضاء وقدرا ولا يحمل أي إهمال من قبل إدارة المدرسة أو المعلمين.

وأثار قرار الأب بالعفو عن قاتل ابنه موجة إشادة كبيرة في الأوساط السعودية؛ حيث دشن رواد «تويتر» هاشتاج خاص به، ظل متصدرا قائمة الموضوعات الأكثر قراءة على «تويتر» لساعات طويلة؛ حيث عبَّر السعوديون عن إعجابهم بالأب الشجاع، مشبهين قراره بـ«الصفح الجميل»، وتمنوا له أن يرزقه الله ويخلف عليه.

وقام طالب سعودي بقتل زميل له في الصف السادس الابتدائي خنقا، في إحدى مدارس العاصمة الرياض، حيث عثر على جثة الطفل داخل ساحة مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية.

ووفق «العربية»، فقد قال والد الطفل إن إدارة المدرسة تواصلت معه وأخبرته أن ابنه مريض وسقط في ساحة المدرسة، لكنه أثناء مرافقة ابنه إلى المستشفى أدرك أنه توفي، وفيما بعد علم أن ابنه دخل في شجار مع بعض الطلاب وقت الفسحة، وسقط عليه طالب وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة.

من جانبه فقد أثنى أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز على موقف خوتيم سعد الحارثي، بعدما عفى عن قاتل ولده، حيث أجرى اتصالا هاتفيه به، وقدم له واجب العزاء والمواساة، بحسب صحيفة «سبق» السعودية.

وخلال الاتصال أكد أمير الرياض على الأثر والقدوة التي زرعها الحارقي في المجتمع السعودي وقدم فيها أجمل صور الأخوة الإسلامية والاجتماعية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي

المفارقة في القرآن و الأدب

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الجيش الإماراتي يعلن مقتل 5 من جنوده
» شاهد.. وصلة رقص في وداع رئيس زيمبابوي السابق
» «جوجل إيرث» يكشف جثة مفقودة منذ 22 عاما
» فنانة لبنانية بالهوت شورط على شاطئ قبرص
» 6 قتلى في حوادث إطلاق نار بولاية أمريكية
» وزير الدفاع يعود لمصر بعد زيارة قبرص
» ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب
» الموعد والقنوات الناقلة للاسماعيلى والأهلي الليبي
» بعد شائعة حبسها.. بوسي تفاجئ الجميع بهذه الصورة
» الأهلى يختتم تدريباته استعدادا لبطل غينا
» زاهي حواس: شخص شرير كان سببًا في نجاحي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:09 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية