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اقتصادية النواب: تراجع معدلات التضخم يساهم فى تحسين أسعار السلع

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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أكد النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم يعد مؤشرًا إيجابيًا سيساهم فى تحسن أسعار السلع، موضحا أن معدل الأسعار مقارنة بالأعوام الماضية تحسن بشكل كبير، إلى جانب انحسار التضخم الشهرى من الشهر الماضى بنسبة 1%.

 وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن انخفاض التضخم يساعد البنك المركزى على اتخاذ قرار بتخفيض معدلات الفوائد مرة ثانية، كما يفيد الموازنة العامة للدولة.

 وتابع النائب محمد بدراوى: ما شهدته معدلات التضخم فاق المستهدف، كما كان له انعكاس على معدلات الفائدة، بالإضافة إلى توفير فى الموازنة نتيجة تخفيض الفوائد على الدين العام.



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