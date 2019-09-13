أبو شقة: سأتصدى بكل قوة لأي محاولة لتخريب الحزب

13 سبتمبر 2019 - 04:34 م

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، دعمه الكامل للشباب الأعمدة الرئيسية للحزب، موضحًا ضرورة أن يكون للشباب الوفدي تمثيلًا في المجالس المحلية ومجلسي النواب والشيوخ يليق بحجم وتاريخ وقيمة وقامة هذا الحزب.









جاء ذلك خلال اجتماع تحضيري عقدته اللجنة النوعية للشباب لحزب الوفد، برئاسة محمد فؤاد،سكرتير عام مساعد الحزب، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، مساء الخميس، لمناقشة التجهيزات والاستعدادات لمعسكر الشباب تحت اسم "اللقاء السنوي لشباب الوفد"، المُزعم انعقاده 26 سبتمبر الجاري.









وشدد "أبو شقة" على أن القافلة تسير بالحزب ولن تتوقف بفضل عزيمة وإصرار الوفديين وعلى هامتهم شباب واعي صاحب فكر سياسي وطني ويحمل ثقافة وتاريخ سياسي يمتد إلى 100 عام، موضحا أن أي تكلفة سيتم تحملها من قبل الوفديين.









وأشار "أبو شقة" إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى التحلي بالصلابة والتصدي لقلة لا تتجاوز أصابع اليد مدسوسون يستهدفون إشاعة وجود صراعات وانشقاقات داخل حزب الوفد من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.









ونوه "أبو شقة" بأنه لن يسمح بالفوضي داخل الحزب وسيتصدى بكل قوة ومعه الوفديين الأصلاء لأي محاولة تخريبية باللائحة أو القانون سواء جنائيًا أو مدنيًا، لافتا إلى أن الوفدي هو يلتزم بالالتزامات الحزبية ومن لا يريد الالتزام يبحث عن مكان آخر.







