إصابة الرئيس التونسي الأسبق بمرض خطير

13 سبتمبر 2019 - 04:38 م

كشف منير بن صالحة محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن على، عن إصابة الأخير بمرض خطير.

وأوضح المحامي، أن بن على يعاني من سرطان البروستاتا منذ عدة سنوات، مشيرًا إلى تدهور حالته الصحية، بحسب إذاعة موزاييك التونسية.

وذكر بن صالحة أن ابنة زين العابدين بن على اتصلت به، قائلة إن والدها البالغ من العمر 83 عاما "مريض جدا، كما أنه موجود في أحد مستشفيات جدة.

يشار إلى أن «بن على» أطيح به فى ثورة شعبية عام 2011 قبل أن يغادر البلاد نهائيًا.