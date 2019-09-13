  • الجمعة 13 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:15 م
بحث متقدم
بن علي

إصابة الرئيس التونسي الأسبق بمرض خطير

مومن زكريا

مؤمن زكريا يكشف مفاجأة عن علاقة الأهلي بمرضه

خويتم الحارثي والد الطفل المجنى عليه

سعودي يعفو عن قاتل ابنه.. فماذا كان جزاء الإحسان؟

أرشيف

غلق باب أسئلة «مؤتمر الشباب».. والسيسي يوجه رسالة للمشاركين

صورة

مؤثر.. قصة حب من الطفولة.. توفيا بعد زواجهما بـ 5 دقائق

الزمالك

صدمة لجماهير الزمالك قبل مواجهة بطل السنغال

أطفال في مراكز الاعتقال النازية

أسرار جديدة.. لماذا أمر هتلر بخطف 400 ألف طفل؟

جثة

الكويت.. مصرع مصري سقط في "خلاطة أسمنت"

السديس

في خطبة الجمعة.. السديس : طاعة ولي الأمر من طاعة الله

عشاء

هذا ما حدث في "سهرات الخميس" بالكويت

مؤمن زكريا يكشف مفاجأة عن علاقة الأهلي بمرضه

الرياضة

مومن زكريا
مومن زكريا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

والد ضحية بالوعة "الهرم" يكشف مفاجأة صادمة عن فريق الإنقاذ

#

نجل الملكة إليزابيث يكشف مفاجأة مدوية عن الملياردير المنتحر

#

زيدان يكشف مفاجأة عن "ميسي اليابان" و"خاميس"

#

كبير الأثريين يكشف مفاجأة عن اغتسال الفراعنة

مرض

المصريون

الاهلى

مومن زكريا

قال مؤمن زكريا، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إن إصابته "نفسية"، وهي السبب في ابتعاده عن المشاركة في المباريات.

وأضاف مؤمن في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "اللعيب" عبر قناة ام بي سي مصر، إنه بعد الإصابة وابتعاده لمدة وصلت لـ6 أشهر، واختتمت بتعب والده وخضوع والدته لعملية جراحية بسببه، مما أثر عليه نفسيا دون مساندة من أحد.

وأوضح أنه سيسافر ألمانيا للعلاج، لمعرفة إصابته تحديدًا ومدة العلاج، مضيفا: "لا أتدريب، 6 شهور مرت عليّ من الضغط".

وأكمل: "إصابتي في الركبة ولكني لا أعلم ما هي الإصابة.. الأشعة لم تُظهر شيئا ولكني أشعر بوجع".

وأشار إلى أن 4 لاعبين يتحدثون معه بشكل دائم وهم عماد متعب، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وأحمد فتحي، وعمرو السولية.

وعرض مؤمن زكريا رسالة لمحمود الخطيب رئيس الأهلي بتاريخ أكتوبر، والتي تضمنت عدم وضعه لأي عراقيل أو شروط للتجديد للنادي الاهلي.

وأردف: "مضايق مما حدث معي في الأهلي، لا أحد يتصل أو يسأل عليّ، لانهم عشرة عمر".

وعن المدير الفني الجديد للاهلي: "فايلر لا يعرفني، ولكني عندي يقين في ربنا إني بعد شهر ونصف سأكون في الملعب".

وأضاف: "وقعت للنادي 3 سنوات، ولكني غير مقيد حاليا، وبالتالي حر في الانتقال، وهذا لن يؤثر على استمرار في الأهلي رغم أنني تلقيت عدد من العروض".

واختتم: "واجهت أحداثا كسرتني، في ظل ابتعادي عن الملعب والتدريب وأصدقائي، والجماهير التي أعشقها وتعشقني".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي

المفارقة في القرآن و الأدب

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الجيش الإماراتي يعلن مقتل 5 من جنوده
» شاهد.. وصلة رقص في وداع رئيس زيمبابوي السابق
» «جوجل إيرث» يكشف جثة مفقودة منذ 22 عاما
» فنانة لبنانية بالهوت شورط على شاطئ قبرص
» 6 قتلى في حوادث إطلاق نار بولاية أمريكية
» وزير الدفاع يعود لمصر بعد زيارة قبرص
» ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب
» الموعد والقنوات الناقلة للاسماعيلى والأهلي الليبي
» بعد شائعة حبسها.. بوسي تفاجئ الجميع بهذه الصورة
» الأهلى يختتم تدريباته استعدادا لبطل غينا
» زاهي حواس: شخص شرير كان سببًا في نجاحي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:09 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية