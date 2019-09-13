وزيرة السياحة تلتقي رئيس المجلس الدولي للسياحة والسفر

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، السيدة جلوريا جيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC ووزيرة السياحة السابقة لدولة المكسيك، وذلك خلال مشاركتها في أعمال اجتماعات الدورة ال (23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO التي تنعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري في مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الاتحادية.

وقد استهلت الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للسياحة والسفر اللقاء بالإشارة الى الطفرة التي يشهدها قطاع السياحة في مصر في ظل جهود وزارة السياحة المصرية وما تقوم به الآن للنهوض بهذا القطاع وإدراكها لمدي أهميته بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وأعربت جلوريا جي?ارا عن رغبتها في تقديم برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته وزارة السياحة المصرية كنموذج للدول الأخرى، وقامت بدعوة الدكتورة رانيا المشاط للمشاركة في القمة العالمية العشرين للمجلس الدولي للسفر والسياحة في سان خوان، بورتوريكو في الفترة من 21 إلى 23 أبريل 2020، وذلك لعرض تجربة مصر للنهوض بالقطاع من خلال إطلاق وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة ليكون نموذجا يحتذى به للدول الأعضاء في المجلس الدولي للسياحة والسفر.

وأعربت الدكتورة رانيا عن سعادتها بالمشاركة في القمة العالمية العشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة، لتقديم تجربة وزارة السياحة من خلال إطلاق وتنفيذ محاور واهداف برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مشيرة الى اهتمام الوزارة للتعاون مع المجلس الدولي للسياحة والسفر وذلك في إطار حرص الوزارة على اعادة صياغة علاقاتها مع المؤسسات الدولية والذي يعد محورا هاما من محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.