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إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى غزة

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أعنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 5 فلسطينيين، أصيبوا، مساء الجمعة، جراء اعتداء جيش الاحتلال على "مسيرات العودة"، الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في تصريح مقتضب، أن اثنين من الجرحى، أُصيبا بالرصاص الحي، فيما لم توضح طبيعة بقية الإصابات.

وتوافد مئات الفلسطينيين، الجمعة، نحو خمس نقاط تقع قرب السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل قرب حدود قطاع غزة، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.

ومنذ مارس 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.


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