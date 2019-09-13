شاهد.. غواص يخوض مغامرة موت في أعمق مكان بالبحر

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غواص

حفرة تحت الماء

عرضت فضائية الآن مقطع فيديو لمغامرة مثيرة قام خلالها غواص بالغطس على عمق 118 مترا وحبس أنفاسه أكثر من 20 دقيقة.

قفز غواص روسي يُدعى اليكس مولشانوف بطل في الغطس الحر، إلى ثاني أعمق حفرة تحت الماء بالعالم، واستطاع الغوص إلى عمقم بلغ نحو 118 مترا.

ويعرف عن ممارسي الغوص الحر قدرتهم على حبس أنفاسهم أكثر من 20 دقيقة، واستطاع مولشانوف تحقيق هذا الرقم دون تنفس لمدة 4 دقائق.

يذكر أن الغواص الروسي يُدعى اليكس مولشانوف بطل في الغطس الحر يبلغ من العمر 32 عامأ وسجل خلال مسيرته 12 رقمأ قياسيأ عالميأ.

شاهد الفيديو..

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