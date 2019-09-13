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فيديو مروع.. هندي يقتل مسلمًا بفأس ويتوعد المقاومين

عرب وعالم

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

متابعات - الطيب حسين

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الهند

باكستان

هندوس

كشمير

مقتل مسلم

نشر حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يحمل اسم «تركستان تذبح بصمت» مقطع فيديو يوثق جريمة قتل قام بها هندوسي بحق أحد المسلمين.

وعلق الحساب على الفيديو بـ: «إنها الغابة يا إخوان.. هندوسي يقتل مسلما بفأس، ثم يأتي أمام الكاميرا ويقول : هذا سيكون مصير كل من تسول له نفسه أن يعلن الجهاد على أرضنا هندوستان».

ولم يتسن لـ«المصريون» التأكد من صحة الفيديو ولا مكان تصويره، مع الإشارة إلى احتواء الحساب على فيديوهات مشابهة لجرائم يتم ارتكابها فى كشمير وتركستان الشرقية.

ويوم أمس قالت وكالة «رويترز» إن السلطات الهندية في الجزء الهندي من كشمير اعتقلت  قرابة  4 آلاف شخص منذ إلغاء الوضع الخاص للإقليم الشهر الماضي.

وأظهر تقرير حكومي يعود إلى السادس من سبتمبر، أن السلطات الهندية اعتقلت أكثر من 3800 شخص لكنها أفرجت عن 2600 منهم منذ ذلك الحين، بينما لم يتضح على أي أساس اعتقلت السلطات أغلب هؤلاء، إلا أن مسؤولا هنديا قال إن البعض اعتقل بموجب قانون السلامة العامة المطبق في الإقليم والذي يسمح بالاعتقال لمدة تصل لعامين دون اتهام.

واعتقلت السلطات أكثر من مئتي سياسي، من بينهم وزيران سابقان في الإقليم، إضافة إلى أكثر من مئة قيادي وناشط من منظمة تنضوي تحتها جماعات سياسية موالية لانفصال الإقليم.

ووصفت منظمة العفو الدولية الحملة الأمنية بأنها "واضحة المعالم ولم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث للمنطقة، وأن الاعتقالات ساهمت في إشاعة أجواء من الخوف والإقصاء على نطاق واسع".

وتقول الهند إن حملات الاعتقال ضرورية للحفاظ على النظام ومنع العنف وتشير إلى العدد المحدود من الضحايا مقارنة بموجات سابقة من الاضطرابات.

وتضمن التقرير بيانات من 13 مركزا للشرطة تقع في وادي كشمير، وهو أكثر مناطق الإقليم سكانا والذي تقع فيه أيضا سريناجار، المدينة الرئيسة حيث حصل أكبر عدد من حالات الاعتقال.

وقال مسؤول هندي إن أكثر من 1200 لا يزالون معتقلين على الأرجح، ومن بينهم رجال سياسة كبار، بينما تعتقل السلطات العشرات يوميا.

وفي 5 أغسطس الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.


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