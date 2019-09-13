  • الجمعة 13 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:08 م
بحث متقدم
الاهلى والزمالك

رسميًا.. موعد وملعب مباراة كأس السوبر

ارشيفية

إصابة 55 فلسطينيًا فى قمع الاحتلال لمسيرات العودة

البشير

"الجنائية الدولية" تستعد للمطالبة بتسليم «البشير»

الطالب المتوفي أحمد مجدي

عالقًا بين الصخور.. العثور على جثمان طالب طب المنصورة

هنية

الكشف عن خدعة «نتنياهو» بشأن اغتيال «إسماعيل هنية»

صلاح ومانى

«كلوب» يتحدث عن أمر هام بشأن «صلاح» و«مانى»

بن علي

إصابة الرئيس التونسي الأسبق بمرض خطير

مومن زكريا

مؤمن زكريا يكشف مفاجأة عن علاقة الأهلي بمرضه

أرشيف

غلق باب أسئلة «مؤتمر الشباب».. والسيسي يوجه رسالة للمشاركين

خويتم الحارثي والد الطفل المجنى عليه

سعودي يعفو عن قاتل ابنه.. فماذا كان جزاء الإحسان؟

"الجنائية الدولية" تستعد للمطالبة بتسليم «البشير»

عرب وعالم

البشير
البشير

متابعات

أخبار متعلقة
#

محاكمة «البشير» ستنقل على الهواء مباشرة

#

قرار نهائي للمجلس العسكري بشأن محاكمة البشير

#

تظاهرات ليلية بالسودان تطالب بتسليم السلطة للمدنيين

#

بيان من الجنايات الدولية حول "تسليم البشير"

السودان

البشير

الخرطوم

الجنائية الدولية

تستعد المحكمة الجنائية الدولية، لمطالبة الحكومة السودانية، بتسليم الرئيس السابق عمر البشير.

وكشف المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله، اليوم الجمعة، ، أن مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق «البشير» لا تسقطان بالتقادم.

و بحسب صحيفة «الانتباهة» فإن المحكمة الجنائية الدولية ستطلب من الحكومة تسليمه، مشيرا إلى احتمالية قبول المحكمة محاكمة البشير داخل السودان، وأن تشترط ذلك بتقديم الحكومة طلباً بذلك مع ضمانات تتعلق بنزاهة التحقيقات وإجراءات الاتهام والتقاضي، مع توجيه ذات التهم ولذات الأشخاص الذين صدرت ضدهم أوامر الاعتقال.

في سياق متصل، كانت مفوضية العدالة الشاملة في السودان قد طالبت، المجلس السيادي والحكومة الانتقالية بضرورة تطوير مواد القانون الجنائي لكي يتمكن من معالجة القضايا المعقدة والمظالم التاريخية، حتى لا يقف عاجزا عن القيام بدوره أو أن تصبح بعض مبادئ القانون عقبة أمام العدالة.

وقال خليل أحمد دود الرجال، رئيس مفوضية العدالة الشاملة، إن تعديل القانون الجنائي أصبح مطلبا، قبل أن تصبح بعض مبادئ القانون السامية عقبة أمام العدالة.

وأضاف رئيس المفوضية "بما أن المبدأ العام وغاية القانون هي حماية الناس والحقوق معا والمساواة فيما بينهم، فإن ذلك يوجب إجراء العدالة الشاملة التي تعالج جميع المظالم التاريخية، والتي لا تسقط بالتقادم مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية والقتل خارج نطاق القانون، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، وجرائم الفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة لاستخدام السلطة التي أرتكبت منذ الثلاثين من يونيو/حزيران 1989".

وطالب رئيس المفوضية بضرورة رفع القيد الزمني الوارد في المادة (5) الفقرة (3) ليشمل جميع الفترات السابقة، وإنشاء محاكم خاصة لمعالجة جميع الجرائم الخطيرة خارج حدود تفويض المحكمة الجنائية الدولية، وفي الوقت نفسه تسليم جميع المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت ممكن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي

المفارقة في القرآن و الأدب

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» لرفضها الزواج.. عروس تهرب قبل الزفاف بساعات
» بالفيديو.. ظهور أمير الكويت بعد تماثله للشفاء
» «ميتشو»: لا نشعر بأي ضغوط قبل مواجهة جينيراسيون
» فيديو مروع.. هندي يقتل مسلمًا بفأس ويتوعد المقاومين
» «الخطيب» يطمئن «هاتفيًا» على بعثة الأهلي
» إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى غزة
» الجيش الإماراتي يعلن مقتل 5 من جنوده
» شاهد.. وصلة رقص في وداع رئيس زيمبابوي السابق
» «جوجل إيرث» يكشف جثة مفقودة منذ 22 عاما
» فنانة لبنانية بالهوت شورط على شاطئ قبرص
» 6 قتلى في حوادث إطلاق نار بولاية أمريكية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:39 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية