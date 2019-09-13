» لرفضها الزواج.. عروس تهرب قبل الزفاف بساعات

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زفاف

عروس

اختفت عروس في بني سويف، قبل زواجها بساعات قليلة، لرفضها إتمام الزواج، حيث غادرت محل الكوافير من تلقاء نفسها ولم تعد إليه أو إلى منزل أسرتها، وتحرر محضر بتغيبها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة والنشر عن الغائبة بأوصافها.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من " ع . ع . ل"، 57 عامًا، فلاح، بتغيب ابنته "ش"، 18 عامًا، بدون عمل، عن المنزل قبل إتمام زواجها، وأدلى بأوصافها.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتغيبة توجهت للكوافير استعداداً لحفل عُرسها، إلا أنها تركته من تلقاء نفسها، ولم تعد إليه أو إلى المنزل، وذلك لعدم رغبتها في إتمام الزواج.

وباستدعاء والد الفتاة "المٌبلغ" أقر بصحة ما جاء بالتحريات، وأدلى بأوصافها، وأفاد بأنها لا توجد بها علامات مميزة، ولم يتهم أحدًا، ونفى وجود شبهه جنائية.

تحرر محضر بالواقعة، والنشر عن الغائبة بأوصافها.

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