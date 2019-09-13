«الخطيب» عن فوزه بأفضل لاعب إفريقي:«إحساس رائع»

13 سبتمبر 2019 - 06:48 م

كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن شعوره وقت فوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 1983، لافتا أنها كانت مشاعر رائعة في تلك الفترة من عمره.

وقال الخطيب، خلال تواجده في حفل توقيع عقد استضافة حفل الكاف بالغردقة تحت رعاية رجل الأعمال المصري كامل أبو علي: إحساس كبير جدا الفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وذلك الشعور يكون فرحته مزدوجة لأنه يسجل انجازا لنفسه ولبلده في نفس الوقت.

وأضاف:" قيمة الفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا تكن مزدوجة للاعب والبلد التي ينتمي لها".

وأوضح، أن فوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا خلال عام 1983 كان بفضل أشخاص كثيرون تزامل معهم في تلك الفترة، بالإضافة لكل مدرب تولى تدريبه، والجمهور الذي كان يدعمه.

وأشار الخطيب، إلى أن محمد صلاح، لاعب ليفربول، سيكون متواجدًا في هذا الحدث الكبير لسنوات عديدة مقبلة.

ومن جانبه قال أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إن حفل جوائز الأفضل بالقارة السمراء ستحضنه الغردقة يوم 7 يناير 2020.

وأكد رئيس الكاف، أنه سيتم توجيه الدعوة لعدد كبير من النجوم من كل الدول، لافتًا أن تواجدهم في الحفل سيكون متوقفًا على ظروف حضورهم.

وشدد رجل الأعمال المصري كامل أبو علي، أن ستضافة مصر للحفل يعد شي كبير ويساهم في تنشيط السياحة، والفكرة جاءت بعد تنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية الأخيرة.