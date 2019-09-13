» الإسماعيلى يهزم أهلي بني غازي برباعية

13 سبتمبر 2019 - 08:03 م

حقق فريق الإسماعيلي فوزًا كبيرًا على أهلي بنغازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة أقيمت بينهما على إستاد الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.

أحرز الإسماعيلى الهدف الأول في الدقيقة 4 عن طريق وجيه عبد الحكيم ثم أضاف وجيه عبد الحكيم الهدف الثانى لنفسه وللدراويش في الدقيقة 20 بعدما تلقى محمد الشامى عرضية حولها برأسيه في اتجاه مرمى أهلي بنى غازى ليتصدى لها حارس الفريق الليبى ثم سقطت من يده ليحولها عبد الحكيم في الشباك.

ونجح سفيان عمران لاعب أهلي بنى غازى الليبى من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 29 في تقليص الفارق للفريق الليبي بعدما سدد كرة مرت من الجميع إلى داخل الشباك حيث لم يتوقعها محمد فوزى حارس الدراويش ثم عاد أحمد مدبولى ليخطف الهدف الثالث للإسماعيلي في الدقيقة 33 وينجح عثمان ديفيد في الدقيقة 63 أن يسجل الهدف الثانى لأهلي بنى غازى الليبى وفي الدقيقة 88 أضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الرابع لينتهي اللقاء 4-2