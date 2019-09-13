بعد إجراءات عزله.. محكمة أمريكية توجه ضربة قوية لـ«ترامب»

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الطيب حسين - متابعات

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وجهت محكمة أمريكية، ضربة قوية للرئيس دونالد ترامب الذي يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وأمرت محكمة استئناف فيدرالية في نيويورك اليوم الجمعة، «ترامب» بالدفاع عن نفسه في دعوى قضائية تتهمه بالاستفادة من توليه رئاسة البلاد، وذلك في ضربة محتملة لنسف جهوده الرامية للحفاظ على معاملاته المالية في إطار من السرية.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن المحكمة أعادت نظر الدعوى التي رفعتها مجموعة مطاعم تتهم ترامب بانتهاك بنود الدستور الأمريكي.

ويمثل قرار المحكمة تهديدًا قانونيًا لترامب لقيامه بخلط مصالحه التجارية مع سلطته كرئيس.

وكانت لجنة الشئون القضائية في مجلس النواب الأمريكي، قد صدقت على قرار يسمح بتكثيف التحقيق لعزل الرئيس دونالد ترامب.

وصادقت اللجنة، الخميس على مشروع قرار يهدف إلى تكثيف التحقيق التي تجريه لدراسة إمكانية عزل رئيس البلاد عن الحكم.


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