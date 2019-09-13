» الزمالك يهزم الأوليمبي.. والأهلي يستعيد الانتصارات أمام الأهرام

أمير سعد
حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز الثالث على التوالي في مسابقة الدوري المصري على حساب الأوليمبي، بنتيجة 30 – 27 والتي أقيمت علي صالة الأوليمبي بالإسكندرية.
الزمالك اكتسح فريق المعادي في مباراة الافتتاح بنتيجة 40 - 29، قبل أن يتفوق على الطيران 27 -21 في ثاني الجولات.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قد حدد 14 سبتمبر موعدا لإجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بمشاركة الزمالك وسبورتنج.
ويسعى الزمالك لحصد اللقب للعام الثاني على التوالي للانفراد بقائمة أكثر الفرق تتويجا بالمسابقة، إذ يتساوى مع المجمع البترولي الجزائري برصيد 11 لقب.
الأهلي يستعيد الانتصارات
فاز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي على حساب حدائق الأهرام بنتيجة 24-19 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.
وأقيمت المبارة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة وقدم خلالها الفريق عرضا قويا وأنهى اللقاء لصالحه بنتيجة 24-19.
وشهدت المباراة غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابات وأبرزهم محمد عصام الطيار وإسلام حسن وممدوح طه ومحمود فايز وعبدالرحمن فيصل.
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