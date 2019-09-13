الجيش الإسرئيلي يُصيب 55 فلسطينيا شرقي قطاع غزة

13 سبتمبر 2019 - 10:00 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 55 فلسطينيا، أصيبوا، مساء الجمعة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على "مسيرات العودة"، الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.



وذكرت الوزارة في تصريح مقتضب، وصل وكالة الأناضول، أن 29 من الجرحى، أُصيبوا بالرصاص الحي، فيما لم توضح طبيعة بقية الإصابات.

وتوافد آلاف الفلسطينيين، الجمعة، نحو خمس نقاط تقع قرب السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل قرب حدود قطاع غزة، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.

وأطلقت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" (مشكّلة من الفصائل الفلسطينية)، على مسيرات هذه الجمعة اسم " فلتُشطب أوسلو من تاريخنا"، في إشارة لاتفاق التسوية السياسية الذي توصلت له منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل، في 13 سبتمبر/أيلول 1993، ويصادف اليوم (الجمعة) الذكرى السنوية الـ26 لتوقيعه.

من جانبه، قال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن مسيرات اليوم، هي "رسالة للوحدة الوطنية".

وأضاف الحية، في مقابلة خاصة مع وكالة الأناضول، على هامش مشاركته في المسيرات، شرقي مدينة غزة: " مسيرات اليوم، هي صرخة الشعب الفلسطيني، الذي يجب أن يكون موحدا في ذكرى (اتفاق) أوسلو الذي مزق شعبنا وأعطى الاحتلال كل مقومات الوجود والاستمرار والتطبيع في المنطقة".

وأكمل الحية: " آن الأوان، للوصول لوحدة قائمة على الشراكة، وعزل هذا الكيان (إسرائيل)، وحشد كل الطاقات من الأمة، القادرة على دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ودعم أهل القدس ودعم أسرانا بالسجون".

أما ماهر مزهر، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فقال إن "رسالة الجماهير المشاركة في المسيرات تقول: فلتشطب (اتفاقية) أوسلو، التي لم تمثل لشعبنا إلا مزيدا من ضياع الحقوق والكارثة، والاستيطان والتهويد وتدنيس المقدسات (..) أوسلو التي لم تجلب للفلسطينيين إلا الخزي والعار".

وأضاف مزهر لوكالة الأناضول: " يجب أن نعود إلى الكفاح والنضال والتضحية، وأن نحقق آمال شعبنا بالحرية والاستقلال".

ومنذ مارس/آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.